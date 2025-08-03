Bodrum’da boğulma tehlikesi geçiren Kadirov’un intihara yeltendiği iddia edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği tatil sırasında boğulma tehlikesi nedeniyle hastaneye kaldırılar Çeçen lider Kadirov’un boğulma olayının bir muamma olduğu aslında intihara yeltenmiş olabileceği iddia edildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Kaynar Koyu’ndaki bir otelde tatil yaparken boğulma iddiası ile ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Çeçen Lider Ramazan Kadirov’un iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmesinin ardından Çeçen liderin salondaki bir bisiklette egzersiz

yaparken görüntülerinin popüler Rus platformu VKontakte'deki hesabına yüklenmesi, Putin'in müttefikinin sağlık durumuyla ilgili söylentileri güçlendiren bir yapay zeka ürünü olduğuna inanmalarına neden oldu.

BODRUM’DAKİ OLAY KAFA KARIŞTIRDI

The Moscow Times’ta yayınlanan haberde “Bodrum'da yaşanan son kafa karıştırıcı olay, Ukrayna'daki savaşın pençesinde olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkenin güney sınırlarındaki istikrar konusunda endişe duymasına neden olmuş olabilir .bir otelde tatil yapan Çeçen lider Ramzan Kadirov yüzerken yaşadığı zorluklar nedeniyle neredeyse boğuluyordu. Olay yerinde olmadığı bildirilen kişisel korumaları tarafından değil, yerel güvenlik görevlileri tarafından kurtarılan Kadirov, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir kliniğe kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

RAMAZAN KADİROV İNTİHARAMI YELTENDİ

O zamandan beri analistler ve gözlemciler, özellikle sağlığında ciddi bir bozulma olduğuna dair söylentiler ışığında, bu tuhaf olayı açıklamaya çalışıyorlar. Bazıları, doğrulanmış bir kanıt olmamasına rağmen intihar girişimi olasılığını dışlamıyor.

SER PERDESİ ARALANMADI

Rus jeopolitik uzmanı Mark Galeotti'nin yorumladığı gibi: " Kadirov'la ilgili her şey eksantrik. Bu kadar çok silahı varken kendini boğarak intihara teşebbüs etmesi fikri tuhaf. Muhafızlarını bırakıp sadece bir dalış yapmak için ayrıldığı versiyonu da aynı derecede tuhaf ." Galeotti şunları ekledi: " Dürüst olmak gerekirse, neye inanacağımı bilmiyorum ve sağlam bir fikri olabilecek tanıdığım hiç kimse de bilmiyor ."

20 SANİYELİK VİDEOSU YÜKLENDİ

Olaydan sadece birkaç gün sonra, Kadirov - veya ekibi - Rus web sitesi VKontakte'ye (editör, Facebook benzeri bir şey) egzersiz yapıyor gibi göründüğü 20 saniyelik bir video yükledi. Gözle görülür şekilde zayıflamış bir şekilde, hastane üniformasını andıran mavi spor kıyafetleri giymiş, sabit bir bisiklet üzerinde oturuyor.

Bağımsız araştırma kuruluşu Agentstvo'nun çevirisine göre, Çeçence " Yine ciddi antrenmanlara başlıyoruz. Son zamanlarda pek antrenman yapmadım, " diyor. Kameranın arkasından birinin ona cevap verdiği duyuluyor: " Sadece bir molaydı patron. Kas iyileşmesi. Şimdi antrenman daha iyi geçecek ."

Moscow Times tarafından yeniden yayımlanan video, en az beş Türk medya kuruluşunun 48 yaşındaki Kadirov'un denizdeyken bayıldığı yönündeki haberlerinden bir hafta sonra yayınlandı. Kaynaklar, Türk sahil güvenlik görevlileri ve otel personelinin Kadirov'u denizden çıkardığını ve doktorların durumunun kritik olmadığını doğruladığını belirtti.

ÇEÇEN YETKİLİLER HABER HAKKINDA YORUM YAPMADI

Çeçen yetkililer haberler hakkında yorum yapmadı ve Kadirov olayla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Agentstvo'ya göre, Kadirov'un boğulma tehlikesi geçirdiği gün, en büyük kızı Aisat, Bodrum'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki Antalya'daki beş yıldızlı bir otelden Instagram'da bir hikaye paylaştı.