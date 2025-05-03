Anadolu Efes'in sahasında Panathinaikos'u konuk ettiği karşılaşmada lacivert-beyazlı taraftarlar, Yunan temsilcisini çalıştıran Ergin Ataman'a ve eski oyuncuları Cedi Osman'a tepki gösterdi.

Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Cedi Osman, Anadolu Efes maçı sırasında kendisini yuhalayan seyircilere karşılık verdi.

Tepkilerinm kendisini etkilemediğini belirten Osman, EuroLeague şampiyonluğu kazanan Başantrenör Ergin Ataman'a yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

'GERÇEKTEN SAYGISIZCAYDI'

Cedi Osman, "Beni yuhaladılar, bunu umursamıyorum ama bu takımla iki kez EuroLeague şampiyonluğu kazanan koça yaptıkları gerçekten saygısızcaydı. Beni yuhalayabilirler ama koç Ataman'a yaptıkları utanç vericiydi" şeklinde konuştu.