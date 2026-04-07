Milli basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin için istenen ev, mahkemelik sürecin ardından çözüme kavuştu. Uzun süredir devam eden tartışmada taraflar son noktayı anlaşarak koydu.

''OĞLUM VE GELİNİM OTURACAK''

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Basketbol Milli Takım yıldızı Cedi Osman’ın babası Sermet Osman, Şişli’deki kiracısının oturduğu daireyi oğlu ve gelini için kullanmak istediğini belirtti. Tahliye talebini reddeden kiracı, Osman’ın yurt dışında yaşadığını belirtti ve bu talebi samimi bulmadığını ifade etti.

TALEP SAMİMİ BULUNMADI

Bunun üzerine konu mahkemeye taşındı. Dilekçede, Cedi Osman ve Ebru Şahin’in kirada oturduğu evin masraflarının yüksek olduğu, bu nedenle kendi evlerinde kalmalarının istendiği ifade edildi. Kiracı ise bu talebin gerçekçi olmadığını savundu.

TARAFLAR ANLAŞTI

Süreç devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonrası anlaşma sağlandı. Kiracı evi boşaltırken, dava dosyası da kapatıldı.