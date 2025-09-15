2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Türkiye'yi 88-83 mağlup eden Almanya, kupanın sahibi oldu.

A Milli Takım, EuroBasket'te 2001'in ardından 2025'te de ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, "Ülkemize o kupayı getirmek istiyorduk ama olmadı. Bu takımla gurur duyuyorum. Bizleri ekran başında, burada tribünlerde destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz buradan daha da güçlü döneriz. Çünkü biz 12 Dev Adam’ız. Furkan'a sarıldım çünkü uzun zamandır beraber onuyoruz, neler çektiğimizi biz biliyoruz" açıklamasında bulundu.