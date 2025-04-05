UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, FIFA'nın 2030 FIFA Dünya Kupası'nı 64 takımlı formata çıkarma önerisini kınadı .

UEFA Başkanı Ceferin, Dünya Kupası'nın 64 takımla oynanma önerisini "kötü bir fikir" olarak niteledi. Deneyimli futbol adamı, kendisinin ve UEFA'nın, Mart ayında yapılan FIFA konsey toplantısında lobi faaliyeti yapılana kadar bu öneriden haberdar olmadıklarını açıkladı

FİKİR URUGUAY'DAN ÇIKTI

Uruguay Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Delegesi Ignacio Alonso , 64 takımlı formatı ilk olarak Dünya Kupası'nın 100. yılını kutlamak amacıyla 'tek seferlik' bir öneri olarak ortaya attı.

2030 Dünya Kupası'nın çok uluslu bir turnuva olması planlanıyor. Grup maçları ise Uruguay, Arjantin ve Paraguay'ın kendi ülkelerinde, 100. yıl kutlama maçları kapsamında oynanacak. Bu kutlama maçlarının yanı sıra grup aşamalarından Dünya Kupası Finali'ne kadar olan diğer fikstürler İspanya, Portekiz ve Fas'ta oynanacak.

Ancak 2030 Dünya Kupası'nı kutlamak için ortaya atılan son fikir, yarışacak daha fazla takım eklemeyi içeriyor. FIFA, önümüzdeki yıl yapılacak 2026 Dünya Kupası için yarışmayı 32'den 48 takıma çıkardığı için eleştiriler aldı ve Ceferin, daha fazla genişlemeye şiddetle karşı çıktığını açıkça belirtti.

CEFERIN TARAFINI SEÇTİ

Belgrad'da düzenlenen UEFA Kongresi'nde yaptığı konuşmada Dünya Kupası formatını eleştiren Ceferin "Yapılan bu öneri sizin için olduğundan daha da şaşırtıcıydı. Bence Dünya Kupası için iyi bir fikir değil ve elemelerimiz için de iyi bir fikir değil. Bu yüzden bu fikri desteklemiyorum. Nereden geldiğini bilmiyorum ama FIFA konseyinde bu tekliften önce hiçbir şey bilmiyor olmamız garip." dedi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise, 64 takımlı format fikrini "araştıracağını" ve dünya futbolunu yöneten kurumun teklifi "analiz etme görevi" olduğunu belirtti.