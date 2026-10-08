UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yapılacak seçimde yeniden başkan adayı olacağını resmen duyurdu. Sloven futbol adamı, kararını Berlin'de UEFA'ya bağlı 55 ulusal federasyonun başkanlarının katıldığı toplantıda açıkladı.

İlk kez 2016'da başkan seçilen 58 yaşındaki Ceferin, Şubat 2024'te yeniden aday olmayacağını belirtmişti. Ancak federasyonların talebi üzerine kararını değiştiren Ceferin, seçilmesi halinde UEFA başkanı olarak dördüncü dönemine adım atacak.

Ceferin, kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzde hala yapılacak önemli işler var. Bu nedenle federasyonların talebini kabul ettim" dedi. Sloven lider, hedefinin Avrupa futbolunu bir arada tutmak ve UEFA'yı gelecek nesle hazır şekilde bırakmak olduğunu vurguladı.