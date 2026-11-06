İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeraltı dünyasında bilinen organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri olduğu saptanan firari hükümlü, Manisa'da düzenlenen baskınla yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün yönetici kadrosunda kritik rol oynayan 39 yaşındaki A.P.'nin yakalanması için geniş çaplı bir takip başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, firari durumdaki şahsın Manisa il sınırları içerisinde bir adreste gizlendiği tespit edildi.

15,5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan organize suç örgütü davasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan yargılanan ve hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı çıkarılan A.P.'nin saklandığı hücre evi ablukaya alındı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından adrese düzenlenen operasyonda A.P. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edilen A.P., mahkemedeki yüzleştirme ve tutuklama kararının vicahiye çevrilmesi işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet güçlerinin suç örgütlerine ve firari şüphelilere yönelik operasyonlarının aralıksız sürdüğü bildirildi.