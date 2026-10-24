22 Ekim’de görülen davada mahkeme heyeti, Arabacı’ya suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek, iki farklı mağdura karşı örgüt liderliği kapsamında kasten yaralama ve kasten silahla yaralama eyleminde örgüt liderliği kapsamında ruhsatsız ateşli silah taşıma suçlarından ceza verdi. Arabacı, diğer suçlardan beraat etti.

35 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Arabacı, 2025 yılında Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Arabacı, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Arabacı hakkında örgüt liderliği, nitelikli yağma, ağırlaşmış kasten yaralama ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından 35 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.