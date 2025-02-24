Sibirya'nın ortadasında kaybolan ve "Cehennemin Kapısı" lakabını alan vatoz şeklindeki dev çukur büyümeye devam ediyor. Dünya yüzeyindeki bu çukur, Kuzey Kutup Dairesi'ndedki iklim değişikliği konusunda bir uyarı niteliği taşıyor.

33 yılda 3 kattan fazla büyüdü

Uyku görüntüleri sayesinde uzaydan görülebilen Sibirya'nın "Cehenneme Açılan Kapısı" donmuş toprağın ortasında büyümeye devam ediyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'un yayımladığı görüntüler de bunu kanıtladı. 1991 ve 2024 yılları arasındaki fark görenleri şaşkına çeviriyor.

Yukarıdan bakıldığında sanki bir canlının büyümesini izliyormuşsunuz gibi görünüyor. Geomophology Dergisi'nin 15 Haziran 2024 tarihili sayısında yayımlanan bir araştırma da bu devasa çukurun yılda bir milyon metreküp genişleyeceğini öngörüyor.

Son yıllarda artan küresel ısınma toprağın donmuş halinin tutunmasını zorlaştırıyor ve giderek büyümesine neden oluyor.

ScienceAler'in Business İnsider'dan aktardığı habere göre "Cehenneme Açlan Kapı" aslında çözülen permafrostun oluşturduğu bir çukur. Isındığında donmuş olan zemin çöküyor. Ama hepsi bu kadar değil. Tüm gezegenin çevresini tehdit eden çok daha ciddi bir risk var.

2 gaz açığa çıkacak: CO2 ve metan

Orada geniş bir alanı hala toprak oluşturuyor; ancak permafrost, yüzlerce hatta binlerce yıldır sıkışıp kalmış bitki ve hayvan cesetlerini de içerdiğinden çukur genişledikçe buzların arasında hapsolan bu fosiller çürümeye başlayacak ve küresel ısınmadan sorumlu 2 gaz açığa çıkacak: CO2 ve metan. Donmuş toprak e kadar ne kadar çok erirse o kadar çık küresel ısınma gazları salınır.

Haziran 2024'de yayımlanan çalışmada "Cehennem Kapısı'nın atmosfere yılda yaklaşık 5 bin ton karbondioksit salacağı tahmin ediliyor.