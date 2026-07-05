Yaz aylarını Akdeniz iklimine kıyasla daha serin geçirmesi ile bildiğimiz Avrupa, bu yıl tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşıyor.



Sıcak havalar nedeniyle Avrupa genelinde yaşanan can kaybı 4 binin üzerine çıkarken, ortalama sıcaklıkların yer yer 40 derecenin üzerine çıkması milyonlarca Avrupalının zor günler yaşamasına neden oluyor.





Normal şartlarda yılın büyük bölümünü serin ve yağışlı hava durumu ile geçirmeleri nedeniyle Avrupa ülkelerinde yerleşik bir soğutma ve klima sistemi bulunmazken, kavurucu sıcaklara hazırlıksız yakalanan Avrupalılar, çareyi vantilatör ve klima satın almak için kuyruklara girmekte buldu.



TALEP PATLAMASININ ARDINDAN TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALDILAR



Özellikle kıta Avrupası'nda ortaya çıkan klima ve vantilatör talebi, Avrupa ülkelerinde satışa sunulan ürünlerin sayısının talebi karşılayamaması üzerine alternatif yollara başvurulmasına neden oldu.



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, soğutma sistemleri için Türkiye'nin kapısını çalan Avrupa ülkeleri, "Elinizde ne kadar stok varsa gönderin" ifadeleriyle sipariş üzerine sipariş geçti.

Sektör temsilcileri, stokları tükenen Avrupalı firmaların Türk üreticilere ulaşarak, "Elinizde ne kadar stok varsa bize gönderin" çağrısında bulunduğunu belirtti. Mevcut siparişlerin çift haneli seviyelerde olduğu, ancak sıcak hava dalgasının sürmesi halinde talebin 100 binli adetlere ulaşabileceği ifade edildi.

Klimaların yanı sıra vantilatör ve havalandırma cihazlarına yönelik siparişlerde de dikkat çekici artış yaşanıyor.