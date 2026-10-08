Nikaragua’da yer alan ve bünyesindeki aktif lav gölü nedeniyle “Cehennemin Ağzı” olarak anılan Masaya Yanardağı’nda yürütülen altı yıllık uydu gözlemleri, yer altında iki ayrı magma deposunun hareket halinde olduğunu gösterdi.

Bölgede yaşayan yaklaşık 2 milyon insanı ve her ay yanardağı ziyaret eden binlerce turisti yakından ilgilendiren araştırmada, 2018-2024 yılları arasında alınan yaklaşık 12 günlük radar verileri incelenerek dağın iç yapısının sanılandan çok daha karmaşık bir sisteme sahip olduğu tespit edildi.

İncelemelere göre, Santiago Krateri’nin kuzeyindeki ana magma rezervuarının üzerindeki zemin 2018’den 2022’ye kadar çökerken, 2022 sonrasında yeniden yükselmeye başlayarak magma deposunun tekrar dolduğuna dair işaretler verdi. Buna karşın, yüzeyin yaklaşık 200 metre altındaki ikinci sığ magma deposu üzerindeki çökmenin aralıksız sürmesi, yanardağ altında birbirinden bağımsız çalışan iki farklı mekanizmanın bulunduğunu ortaya koydu.

Başkent Managua’ya yalnızca 20 kilometre mesafede bulunan Masaya’da son büyük lav akışı 1772 yılında gerçekleşmiş olsa da yanardağ, gaz salınımları ve zaman zaman yaşanan küçük patlamalarla aktif kalmayı sürdürüyor.

Özellikle yüksek kükürt dioksit oranlarının asit yağmurlarına ve sağlık sorunlarına yol açabildiği bölgede, uzmanlar iki rezervuardaki bu hareketliliğin yakın zamanda büyük bir patlama anlamına gelmediğini, ancak olası risklerin tespiti için uydudan takibin kritik önem taşıdığını belirtiyor.