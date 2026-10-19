Andız pekmezi üretimi, Toros Dağları’ndan toplanan kozalakların işlenmesiyle başlıyor. Kozalaklar önce çekiç veya balta yardımıyla kırılıyor, ardından suya bırakılıyor. Birkaç aşamadan oluşan hazırlık sürecinin ardından elde edilen sıvı uzun saatler boyunca kaynatılarak pekmez kıvamına getiriliyor.

KOZALAKLAR TEK TEK TOPLANIP KIRILIYOR

Toros Dağları’ndan toplanan andız kozalakları çuvallarla taşınıyor. Üretimin ilk aşamasında sert kozalaklar makineyle veya çekiç ve balta yardımıyla parçalanıyor. Kırılan kozalaklar daha sonra suya konularak işlemeye hazır hale getiriliyor.

Parçalanan kozalaklar yaklaşık 2 gün boyunca suda bekletiliyor. Bu sürenin ardından karışım süzülerek kozalaklardan ayrılan sıvı elde ediliyor. Süzülen sıvı bir gün dinlendirildikten sonra kaynatma aşamasına geçiliyor.

5 KİLO KOZALAKTAN 1 KİLO PEKMEZ ELDE EDİLİYOR

Andız pekmezi üretiminde kullanılan kozalak miktarı ile elde edilen ürün arasında önemli bir fark bulunuyor. Yaklaşık 5 kilogram kozalaktan 1 kilogram pekmez çıkıyor. Üretimin en uzun aşamasını ise yaklaşık 18 saat süren kaynatma işlemi oluşturuyor.

ÜRETİM SÜRECİ YAKLAŞIK BİR HAFTA SÜRÜYOR

Kozalakların toplanmasından pekmezin hazır hale gelmesine kadar geçen süreç yaklaşık bir haftayı buluyor. Toplama, kırma, suda bekletme, süzme, dinlendirme ve kaynatma aşamaları bir arada yürütülüyor. Üretimin her aşaması zaman ve emek gerektiriyor.

KİLOSU 500 TL’DEN SATILIYOR

Uzun ve zahmetli bir hazırlık sürecinin ardından elde edilen andız pekmezi, kilogramı 500 TL’den satışa sunuluyor. Üretimde kullanılan kozalak miktarının yüksek olması ve kaynatma işleminin uzun sürmesi, ürünün hazırlanma sürecinin temel aşamalarını oluşturuyor.