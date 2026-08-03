Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi, bir kadının erkek arkadaşı tarafından aldatıldığını ortaya çıkardı. Birlikte çekildikleri pozu inceleyen kadın, erkek arkadaşının hemen yanında duran başka bir kadının elini gizlice tuttuğunu fark etti.

FOTOĞRAFTAKİ DETAY SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Genç kadın, yaşadığı olayı "Aldatıldığımı nasıl öğreniyorum izliyoruz" notuyla dijital platformda paylaştı. Birlikte poz verdikleri sırada çekilen karede, erkeğin yanındaki diğer kadının elini tuttuğu anların net bir şekilde görülmesi üzerine paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

PAYLAŞIM KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

Kısa sürede binlerce etkileşim alan gönderi, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı tepkilere yol açtı. Kullanıcıların bir kısmı kadına destek mesajları gönderirken, bir kısmı ise olayın fotoğraf çekimi esnasında fark edilmemiş olmasını eleştirdi.

Görseldeki detayları inceleyen diğer bir kesim ise yaşanan durumun kurgudan ibaret olabileceğini öne sürdü.