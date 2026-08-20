Sibel Can, sahnedeki görüntülerinin cep telefonlarıyla kaydedilmesinden rahatsızlık duyunca yeni bir uygulamaya hazırlanıyor. Elele'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre sanatçı, bundan böyle seyirciye kısa bir selam verdikten sonra sahnenin ön bölümünden uzaklaşacak. Can’ın ameliyat ve zayıflama iğnesi tercih etmemesinin ardındaki nedenin ise ailevi bir korkuya dayandığı belirtildi.

SAHNENİN ÖNÜNDE FAZLA KALMAYACAK

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Sibel Can’ın özellikle sahnede cep telefonlarıyla çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasından rahatsız olduğu öne sürüldü. Bu nedenle sanatçının konserlerinde sahne önündeki mesafesini değiştireceği öğrenildi.

Can’ın seyirciye küçük bir selam verdikten hemen sonra geriye çekilerek sahnenin daha arka bölümünde performansını sürdürmesi bekleniyor.

“DOĞUŞTAN ÖDEMLİYİM” DEMİŞTİ

Kilosuyla ilgili zaman zaman gündeme gelen Sibel Can’ın daha önce kendisi için “Doğuştan ödemliyim” ifadesini kullandığı belirtildi. Sanatçının görünümüyle ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

AMELİYAT VE ZAYIFLAMA İĞNESİ TERCİH ETMİYOR

Öte yandan Sibel Can’ın ameliyat olmama ve zayıflama iğnesi yaptırmama kararının arkasında ailevi bir korkunun bulunduğu öğrenildi. Sanatçının bu konudaki tercihi, sahne görüntülerine yönelik yeni kararıyla birlikte yeniden gündeme geldi.