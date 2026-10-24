Almanya'da yaşayan Matthias R., 2005 yılında ünlü bir şekerleme markasının düzenlediği promosyon çekilişinde kazandığı Kanada'daki özel adayı, aradan geçen 21 yılın ardından yüksek bakım masrafları ve ulaşım zorlukları nedeniyle 348 bin Kanada doları (yaklaşık 220 bin euro) bedelle satışa çıkardı.

Bavyera eyaletine bağlı Kahl am Main kasabasında ikamet eden talihli, markanın dönemin ünlü televizyon sunucusu Thomas Gottschalk ile yürüttüğü ve 15 milyon paketlik dev tanıtımla duyurduğu kampanya sayesinde Nova Scotia eyaletinde bir ada, kütük ev, kano ve balıkçılık ekipmanlarından oluşan büyük ödülün sahibi olmuştu.

Shelburne bölgesinde "Back Lake Islands" adıyla kayıtlı bulunan 6,5 hektarlık mülkte; iki yatak odalı ahşap evin yanı sıra özel iskele, iki küçük tekne, müştemilat ve elektrik sağlayan güneş panelleriyle jeneratör yer alıyor.

Gölden çekilen pompa suyu ve kompost tuvalet gibi tamamen şebekeden bağımsız altyapısıyla doğayla iç içe bir yaşam vadeden mülkün en yakın yerleşim merkezine ulaşımı tekne ve karayolu aktarmasıyla sağlanıyor. Yıllar boyunca adanın bakım ve idaresini üstlenen ailenin, kıtalararası yolculuğun getirdiği lojistik zorluklar ve artan masraflar sonucunda mülkü elden çıkarma kararı aldığı bildirildi.