Araç, Nisan ortasında Stockton Beach’te düzenlenen kıyı şeridi keşif konvoyunun bir parçasıydı. Ancak kısa bir süre sonra, araç kumlar üzerinde mahsur kaldı ve bir anda alev almaya başladı. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, aracın tamamen alevlere teslim olduğu ve sonunda sadece dumanı tüten bir iskeletin kaldığı görüldü. Sosyal medyada yayımlanan videonun altına “Milyonlarca liralık yepyeni bir Land Cruiser kazanmayı hayal edin... ve sonu böyle olsun” notu düşüldü.

Söz konusu araç, 2023 yılında Motor Culture Australia (Avustralya Motor Kültürü) tarafından düzenlenen bir çekilişte verilen ilk ödüldü. Kurumdan Daily Mail Australia’ya yapılan açıklamada, olayın farkında oldukları ve konuyu çok ciddiye aldıkları belirtildi.

Bir sözcü, “Topluluğumuzun güvenliği en büyük önceliğimiz. Bu tür olayları çok ciddiye alıyoruz” diyerek olayın nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.

Avustralya Motor Kültürü topluluğu, yerel yetkililerle ve acil servislerle iletişime geçerek olayın detaylarını öğrenmeye çalıştıklarını bildirdi. Kurum ayrıca kendi iç soruşturmasını da başlattı.

Söz konusu topluluk, 2020 yılında Tom Mcpherson ve Thomas Fu tarafından, her ikisi de yalnızca 21 yaşındayken kuruldu. Kuruluş kendisini otomobil tutkunlarına yönelik “öncü bir topluluk” olarak tanımlıyor.

Üyelikler 10 dolardan başlıyor ve 200 giriş hakkı için 400 dolara kadar çıkıyor. Yarışmalar kapsamında lüks ve modifiye edilmiş araçlar hediye ediliyor.

Alev alan araç da modifiye edilmişti. Yapılan açıklamada aracın Meredith Metalworks egzoz sistemi, paslanmaz çelik snorkel, Superior Engineering modifikasyonları, Offroad Animal ön tampon ve far çubuğu ile Method Racing jantlara sahip olduğu belirtildi.