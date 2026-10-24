Almanya’nın Bavyera eyaletinde ikamet eden Matthias R., 2005 yılında bir gıda markasının düzenlediği çekilişte büyük ödülün sahibi oldu.

Kampanya kapsamında talihliye Kanada’nın Nova Scotia eyaletinde 6,5 hektarlık bir ada, ahşap bir ev, kano ve çeşitli ekipmanlar verildi. Aradan geçen 21 yılın ardından mülkün sahibi, adayı 348 bin Kanada doları (yaklaşık 220 bin euro / 12.202.014,00 Türk Lirası) bedelle emlak piyasasına çıkardı.

10 SAATLİK ULAŞIM VE YILLIK MASRAFLAR SATIŞ KARARINI GETİRDİ

Adanın yönetimini ve bakım çalışmalarını uzun süre Matthias R.’nin ailesi yürüttü.

Ancak mülke Almanya'dan ulaşmanın yaklaşık 10 saat sürmesi, uçak biletleri, araç kiralama bedelleri ve yıllık yaklaşık 2 bin 500 euroyu bulan emlak vergisi süreci zorlaştırdı. Düzenli bakım gerektiren taşınmaz, zaman içinde aile bütçesine ek bir yük haline geldi.

ŞEBEKE BAĞLANTISI BULUNMUYOR

Nova Scotia'nın Shelburne bölgesindeki Back Lake Islands mevkiinde yer alan taşınmazda; iki yatak odalı ve bir banyolu ahşap ev, iskele, iki küçük tekne, jeneratör ve bir kulübe bulunuyor.

Arazide merkezi altyapı hizmetleri yer almıyor:

-Elektrik ihtiyacı güneş panelleri ve jeneratörle karşılanıyor.

-Su ihtiyacı gölden çekilen pompa sistemiyle sağlanıyor.

-Atık sistemi olarak kompost tuvalet kullanılıyor.

KARA ULAŞIMI TEKNEYLE SAĞLANIYOR

Adaya yalnızca kıyıdan tekne vasıtasıyla erişilebiliyor. İlanda belirtilen en yakın yerleşim yeri olan Shelburne’e ulaşım süresi 30 dakika olarak kaydedilse de bu süreye göldeki tekne transferi dahil edilmiyor.

Yıllar önce bir promosyon kampanyasıyla edinilen mülk, getirdiği lojistik ve finansal sorumluluklar nedeniyle yeni sahibini bekliyor.