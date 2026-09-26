Cuma gecesi yapılan çekilişte 11, 12, 15, 38, 49 ana numaraları ile 10 ve 12 Şanslı Yıldız numaralarını doğru tahmin eden talihli, hayatını değiştirecek bu dev servetin tek sahibi oldu. Ancak yetkililer, talihlinin henüz ortaya çıkmadığını ve hatta kazandığından haberdar bile olmayabileceğini belirterek tüm oyunculara biletlerini acilen kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

BU YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ İKRAMİYE

Bu kazanç, Birleşik Krallık’ta sadece bu yıl içinde kazanılan üçüncü büyük EuroMillions ikramiyesi olarak kayıtlara geçti. Ülkede Mart ayında bir talihli 181 milyon sterlin, Nisan ayında ise iki şanslı oyuncu 125 milyon sterlinlik ikramiyeyi paylaşmıştı.

Çekilişte tek kazanan 111 milyon sterlinlik talihli olmadı. Beş ana numara ve bir Şanslı Yıldız’ı tutturan iki İngiliz bilet sahibi yaklaşık 256 bin sterlin kazanırken, beş ana numarayı bilen üç kişi ise 22 bin sterlinin sahibi oldu. Yetkililer, bileti olan herkesin numaralarını gözden geçirmesini ve talihlinin kendileriyle bir an önce iletişime geçmesini bekliyor.