Almanya’da yaşayan Matthias R.’nin 2005 yılında Haribo çekilişinden kazandığı özel ada, 21 yıl sonra satışa çıkarıldı. Kanada’nın Nova Scotia eyaletindeki mülkün satış kararında, ulaşım zorlukları ve zamanla artan bakım masrafları etkili oldu.

Euronews’te yer alan habere göre, üzerinde ahşap ev bulunan ada için 348 bin Kanada doları, yaklaşık 220 bin euro isteniyor.

YILLIK EMLAK VERGİSİ YAKLAŞIK 2 BİN 500 EURO

Alman Bild gazetesinin haberine göre, adanın bakımını uzun yıllar Matthias R.’nin anne ve babası üstlendi. Ancak Kanada’ya yapılan seyahatler ve mülkün bakım ihtiyaçları zamanla aile için önemli bir yüke dönüştü.

Adaya ulaşmak için yapılan yolculuğun yaklaşık 10 saat sürdüğü, yıllık emlak vergisinin ise yaklaşık 2 bin 500 euro olduğu belirtildi. Uçak biletleri, araç kiralama ve bakım giderleri de bu tutara ekleniyor.

ADAYA YALNIZCA TEKNEYLE ULAŞILIYOR

Emlak ilanlarında Back Lake Islands adıyla yer alan mülk, Nova Scotia’nın Shelburne bölgesinde bulunuyor. Yaklaşık 6,5 hektarlık adada iki yatak odası ve bir banyosu bulunan ahşap evin yanı sıra iskele, iki küçük tekne, kulübe ve jeneratör yer alıyor.

Yalnızca tekneyle ulaşılabilen adanın elektrik ihtiyacı güneş panellerinden karşılanıyor. Su, gölden pompayla sağlanıyor. Mülkte ayrıca kompost tuvalet bulunuyor.

İlanda yüzme, kano, balıkçılık ve doğa yürüyüşü olanakları öne çıkarılıyor. Shelburne’deki alışveriş noktalarının yaklaşık 30 dakika uzaklıkta olduğu belirtiliyor ancak bu süreye adadan karaya yapılan tekne yolculuğu dahil değil.

ÖDÜL PAKETİNDE UÇAK YOLCULUĞU VE KANO DA VARDI

Haribo, Nisan 2005’te düzenlediği kampanyada büyük ödül olarak Kanada’nın doğusundaki bu özel adayı ve ahşap evi sunmuştu. Ödül paketinde ilk uçak yolculuğu, balıkçılık ekipmanları ve kano da bulunuyordu. İlk erzaklar arasında şirketin Altın Ayıcık şekerlemeleri de yer alıyordu.

Kampanyanın tanıtımını, dönemin Haribo reklam yüzü Alman televizyon sunucusu Thomas Gottschalk yaptı. Şirket, çekiliş için şekerleme paketlerine toplam 15 milyon tanıtım etiketi bastı.