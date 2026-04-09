Uzak Şehir dizisinde yaşanan son gelişme, çekim ve yayın takvimini etkiledi. Başrol oyuncusuyla ilgili ortaya çıkan durum sonrası çekimlerin durduğu öğrenilirken, gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi.

ÇEKİMLER DURDU

Reyting rekortmeni dizinin çekimleri, başrol oyuncusu Sinem Ünsal hakkında çıkan gözaltı kararı sonrası durduruldu. Ünlü oyuncunun İstanbul’a dönmek için hazırlık yaptığı belirtildi.

YENİ BÖLÜM YAYIN AKIŞI DEĞİŞEBİLİR

Yaşanan gelişmenin ardından dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Kulislere yansıyan bilgilere göre, stok çekimlerin yeterli olması durumunda yeni bölümün yayınlanabileceği ifade ediliyor.

UZAK ŞEHİR YAYIN TAKVİMİ NETLEŞMEDİ

Ancak eldeki bölümlerin yeterli görülmemesi halinde dizinin bu hafta ekrana gelmemesi ihtimali öne çıkıyor.

Öte yandan çekimlerde yaşanabilecek olası gecikmelerin, dizinin önümüzdeki haftalardaki yayın planını da etkileyebileceği konuşuluyor.