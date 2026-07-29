Başarılı oyuncu Alp Navruz, yeni dizisinin çekimleri öncesi yoğun çalışma temposuna kısa bir ara vererek Fethiye'ye gitti. Tabii'nin merakla beklenen yapımı "Altın Çağ Nizamülmülk"te Melikşah Sultan'ı canlandıracak olan Navruz, Faralya'da geçirdiği tatilden kareleri takipçileriyle paylaştı.

DOĞAYLA İÇ İÇE TATİL POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Fethiye'de bir otelde dinlenen ünlü oyuncu, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Doğayla iç içe görüntüleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, Navruz'un tarihi karakter için yaptığı hazırlıklar da merak konusu oldu.

Oyuncunun canlandıracağı Melikşah Sultan karakteri ve dizideki performansı şimdiden izleyicilerin en çok merak ettiği detaylar arasında yer alıyor.