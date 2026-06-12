Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman’da biyokaçakçılık faaliyetlerine yönelik yürütülen koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında önemli bir işlem yapıldığını duyurdu. Nemrut Dağı bölgesi kırsalında yasa dışı yollarla çekirge toplayan yabancı uyruklu 3 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

NEMRUT DAĞI KIRSALINDA BİYOKAÇAKÇILIK OPERASYONU

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramalarda 26 poşet içerisinde yasa dışı yollarla toplanmış 135 adet çekirge ele geçirildiği belirtildi. Doğal yaşamdan mevzuata aykırı şekilde canlı topladığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNDEN TAVİZSİZ KORUMA

Gerçekleştirilen biyokaçakçılık faaliyeti nedeniyle ilgili şahıslara toplam 2 milyon 97 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ekosistemin dengesini bozacak ve doğal mirası tehlikeye atacak her türlü eylemin karşısında durulacağı vurgulanarak, koruma ve kontrol faaliyetlerinin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi.