Adıyaman'da bulunan Nemrut Dağı Milli Parkı'nda izinsiz tür toplayıcılığı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalandı. Biyokaçakçılık yaptığı tespit edilen şahıslara ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 1,4 milyon TL idari para cezası kesildi.

ELE GEÇİRİLEN 16 ÇEKİRGE DOĞAYA BIRAKILDI

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, biyokaçakçılara göz açtırmayacaklarını belirterek, "Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1,4 milyon TL idari para cezası uyguladık. DKMP ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün eş güdüm içinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk" ifadelerini kullandı.

"EKOLOJİK ZENGİNLİĞİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik kararlılık mesajı veren Bakan Yumaklı, Türkiye'nin sahip olduğu ekolojik değerlerin savunulacağını vurgulayarak, "Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.