Küresel donanım krizi maliyetleri katlarken teknoloji şirketleri bu sorunun etrafından dolanabilmek için çeşitli yöntemleri denemeye başladı. Teknik yeterlilikleri yerinde olan ancak yazılımsal nedenlerle güncel olarak tercih edilmeyen eski telefonlar kıymete bindi. Google devrimsel bir geri dönüşüm hareketine girişti, hem eski cihazların cihaz çöplüğüne gitmesini engelleyecek hem de şirketin maliyetlerini düşürecek plan dünya basınında yankı buldu.

LABARATUVARDA TAMAMEN AYRILACAKLAR

Kullanım ömrünü tamamlamış cihazların çalışan parçalarının labaratuvarda yeniden hayat bulması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülecek. Cihazlardan ihtiyaç duyulmayan parçalar çıkarılarak daha ekonomik bir çalışma prensibi çevresine odaklanılacak. Anakartlar ve gerekli diğer bileşenler özel sunucu raflarına bağlanarak yerel ağ altyapısıyla birbirine entegre şekilde çalışacak. Yapay zeka işlemlerini ve bulut bilişim süreçlerindeki yoğun hesaplama yükünün bu sayesde ekonomik bir çözüme ulaştırılacağı tahmin ediliyor.

ELEKTRİK TÜKETİMLERİ DÜŞÜK OLACAK

Akıllı telefon işlemcileri, doğası gereği minimum enerjiyle maksimum verim almak üzere tasarlandığı için geleneksel sunucuların tükettiği devasa elektriğin sadece çok küçük bir kısmına ihtiyaç duyduğu için bu yeni sistem elektrik tüketiminde çok tasarruflu olacak. İlk denemelerde 75'ten fazla öğrencinin bulut işlemlerini başarıyla yürüten sistem hiçbir gecikme yaşatmadı.

BİNLERCE CİHAZ SİSTEME EKLENECEK

Projenin ilerleyen aşamaları kısa süre içinde başlayacak. Google bünyesindeki araştırmacılar, tam 2.000 adet eski Pixel telefon anakartını birbirine bağlayarak endüstriyel ölçekte bir bilgisayar kümesi oluşturmayı planlıyor.

Yeni sistem küresel karbon ayak izini azaltmanın yanında milyonlarca tonluk elektronik atık yükünü de çalışan bir sisteme dönüştürerek hayata kazandıracak.