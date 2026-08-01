Bir dönem günlük yaşamın parçası olan ilk nesil dijital cihazlar ve nostaljik ürünler, günümüzde koleksiyon piyasasının en değerli varlıkları arasında yer alıyor. Uzmanlar, ambalajı açılmamış ve kusursuz durumda saklanmış ürünlerin önümüzdeki yıllarda yüksek finansal değerlere ulaşabileceğini belirtti.

İLK NESİL iPHONE SATIŞINDA REKOR FİYATLAR

2007 yılında piyasaya sürülen Apple iPhone 1, müzayedelerde yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. LCG Auctions üzerinden gerçekleştirilen satışta, 8 GB'lık versiyona kıyasla daha az sayıda üretilen 4 GB'lık orijinal bir iPhone modeli 190.372,80 dolara (yaklaşık 9 milyon 45 bin liraya) satıldı. Bu satış öncesinde, ambalajı açılmamış 8 GB'lık bir model ise 63.356,40 dolardan (yaklaşık 3 milyon 50 bin liradan) alıcı bulmuştu.

Yatırım uzmanı Adam Koprucki, piyasada özellikle hiç kullanılmamış ve kutusu açılmamış ürünlere yönelik talebin yüksek olduğunu, fabrika çıkışlı ambalajı korunan modellerin değerinin 50.000 doları (yaklaşık 2 milyon 375 bin lirayı) aşabildiğini ifade etti. Koprucki, kutusu açılmış ancak iyi durumdaki cihazların da koleksiyoncular tarafından talep gördüğünü aktardı.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Eski eşyalarını satmayı planlayan kişilere yönelik uyarılarda bulunan Koprucki, internet üzerinden satış yapmadan önce ürünlerin profesyonel ekspertiz sürecinden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Doğru değerleme yapılmadan satışa sunulan ürünlerde hak edilen finansal karşılığın alınamayabileceği ifade edildi.