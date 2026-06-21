

Birçok evde çekmecelerin içinde uzun zamandır kullanılmayan, hatta çoğu zaman çalışmayan eski saatler bulunur. Dedelerden ve babalardan kalan cep saatleri ya da mekanik kol saatleri genelde duygusal bir hatıra olarak saklanır ve günlük yaşamın dışında kalmış sıradan eşyalar gibi görülür. Saat uzmanları ise bu eşyaların bir bölümünün sanılandan çok daha yüksek bir maddi değer taşıyabildiğini belirtiyor.

Elektronik saatlerin yaygınlaşmasından önce saat üretimi tamamen mekanik sistemlere dayanıyordu. 19. ve 20. yüzyıl boyunca üretilen cep saatleri, hem teknik ustalığın hem de dönemin tasarım anlayışının önemli örnekleri arasında yer alıyordu. İsviçre merkezli üreticiler bu alanda öne çıkarken, el işçiliğiyle üretilen mekanizmalar her bir saati küçük bir mühendislik ürünü haline getiriyordu.

Bu dönemin öne çıkan üreticileri arasında Patek Philippe, Vacheron Constantin, Omega ve Longines gibi markalar yer alıyor. Bu markaların özellikle eski üretimleri, koleksiyon piyasasında yüksek ilgi görüyor.

ESKİ SAATLER NEDEN YENİDEN DEĞER KAZANIYOR?

Eski saatlerin değer kazanmasında en önemli etkenlerden biri, el yapımı mekanik üretimin günümüzde oldukça sınırlı hale gelmesidir. Seri üretim saatlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, tamamen ustalık gerektiren mekanik modeller daha nadir bulunur hale geldi. Bu durum, eski ve orijinal parçaların koleksiyoncular tarafından daha çok tercih edilmesine yol açıyor.

Nadirlik, orijinallik ve korunmuşluk seviyesi fiyatları doğrudan etkiliyor. Orijinal mekanizması bozulmamış, çalışır durumda olan veya sınırlı sayıda üretilmiş saatler koleksiyon dünyasında daha yüksek değer görüyor. Büyük uluslararası müzayede evlerinden Christie's üzerinden satılan özel saatlerde bu durum net şekilde görülüyor.

ÇEKMEDE DURAN SAATLER SERVET DEĞERİNDE

Uzman değerlendirmelerine göre eski saatlerin değeri modeline, markasına ve durumuna göre ciddi şekilde değişiyor. Günlük kullanım için üretilmiş, markasız veya seri üretim eski saatler genellikle 1.600 TL ile 16.000 TL arasında alıcı bulabiliyor. İsviçre üretimi, iyi korunmuş ve markalı mekanik saatlerde bu aralık 16.000 TL ile 160.000 TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Altın kasalı, nadir üretim ya da koleksiyon değeri yüksek modellerde ise fiyatlar 160.000 TL’nin üzerine çıkabiliyor ve bazı özel parçalar müzayede ortamında 3 milyon TL’yi aşan rakamlara ulaşabiliyor.

TÜRKİYE’DE ESKİ SAATLERİN TARİHİ İZLERİ

Türkiye’de bulunan eski cep saatlerinin önemli bir bölümü Osmanlı döneminin son yıllarında ya da Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde Avrupa’dan ithal edilen parçalardan oluşuyor. Üzerinde arma, özel işleme ya da dönem damgaları bulunan saatler hem tarihî hem de koleksiyon değeri taşıyor.