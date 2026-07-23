Mutfaklar evin kalbidir derler ama bazen o kalpten pek de hoş olmayan kokular yükselebiliyor. Ne kadar temizlerseniz temizleyin; baharatların, mutfak bezlerinin veya kuru gıdaların saklandığı o kapalı çekmeceleri her açtığınızda yüzünüze çarpan o ağır ve rutubetli kokuyla başınız dertte mi?

Kimyasal oda kokularına tonlarca para dökmeden, tamamen doğal ve maliyetsiz bir yöntemle bu sorunu kökten çözebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey birkaç adet tahta mandal.

ÇAMAŞIR ASMAKTAN ÇOK DAHA İŞLEVSEL

İlk duyduğunuzda kulağa tuhaf gelebilir, ancak tahta mandalların yapımında kullanılan doğal ahşap, muazzam bir nem emici (higroskopik) özelliğe sahiptir.

Kapalı çekmece içlerinde havalandırma olmadığı için nem birikir ve bu durum zamanla bakterilerin üremesine, dolayısıyla o bildiğimiz ağır, basık kokunun oluşmasına neden olur. Çekmecenizin köşesine bırakacağınız 2-3 adet tahta mandal, ortamdaki fazla nemi adeta bir sünger gibi içine çeker. Nem gidince, rutubet kokusu da tarih olur.

KENDİ ODA PARFÜMÜNÜZÜ TASARLAYIN

"Sadece koku gitmesin, çekmeceyi her açtığımda mis gibi koksun" diyorsanız, bu hileyi bir adım ileri taşıyabilirsiniz:

Adım 1: Aktardan veya marketten sevdiğiniz bir uçucu yağı (Lavanta, limon, portakal veya nane yağı çok yakışacaktır) edinin.

Adım 2: Tahta mandalların üzerine bu yağdan 3-4 damla damlatın. Ahşap, yağı hızla emerek kokuyu içine hapsedecektir.

Adım 3: Mandalları çekmecenin arkalarına yerleştirin.

Eğer çekmecenizdeki koku çok yoğunsa, mandalları 2-3 haftada bir yenisiyle değiştirmek veya üzerindeki uçucu yağları tazelemek, bu pratik yöntemin etkisini maksimuma çıkaracaktır.

Denemesi bedava, etkisi ise gerçekten hayat kurtarıcı! Bu akşam mutfağınızdaki bir çekmeceye tahta mandal koyun ve farkı kendi gözlerinizle görün.