Olay, dün Alemdağ Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre; sitede tadilat çalışması yapan M.Ö. (22) ve T.K. (26) , M.B.H.(26) tarafından uzun namlulu silahla tehdit edildi. Olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.B.H.’yi gözaltına aldı.

Olayda kullanılan uzun namlulu silahın M.B.H.’nin babası E.H.’nin aracında bulunduğunu belirleyen ekipler, E.H.'yi de gözaltına aldı.

RUHSATSIZ TABANCA, TÜFEK VE UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin E.H.’nin aracında yaptığı aramalarda; 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 107 tabanca fişeği, 244 tüfek kartuşu, 84,36 gram marihuanayla 0,30 gram kokain ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli M.B.H. ile babası E.H. 'Silahla tehdit', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.