Ömerli-Şile yolu üzerinde, Üsküdar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Hızını alamayan araç, yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak ağaçlık alana uçtu.
Meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye acil durum ekipleri yönlendirildi.
Araç içerisinde bulunarak yaralanan iki kişiye ilk tıbbi müdahale sağlık görevlilerince olay yerinde yapıldı.