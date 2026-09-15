Olay, 8 Eylül’de Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sırasında otomobilde bulunan Fırat Yavşan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede otomobile 28 kurşun isabet ettiği tespit edildi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandığı otomobilin plakasını belirleyerek takip çalışması yürüttü.
Yapılan araştırmalar sonucunda saldırıya karıştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında saldırının, uyuşturucu ticareti nedeniyle oluşan alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.