İstanbul Çekmeköy'de gündüz saatlerinde kan donduran bir silahlı saldırı meydana geldi. Olay, saat 13.00 sıralarında Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi üzerinde yaşandı.

SEYİR HALİNDEKİ ARACA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde 34 PSA 572 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin hedefi oldu. Araca art arda ateş açan saldırganlar, olayın ardından hızla kaçarak izlerini kaybettirdi.

18 BOŞ KOVAN BULUNDU, SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların silah sesleri üzerine durumu bildirmesiyle adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği saptandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin caddede ve araç çevresinde yaptığı detaylı çalışmalarda 18 adet boş kovan bulundu.

Saldırganlar Her Yerde Aranıyor

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alarak çalışma başlattı.