İstanbul Çekmeköy'de etkili olan yağışın ardından kayganlaşan zeminde seyir halinde olan iki otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda hasar meydana gelirken, 4 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olası başka bir kazayı önlemek adına yolda güvenlik önlemleri alırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.