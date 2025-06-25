Yatağa bağımlı halde yaşayan 67 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Emine Ersoy'un gidemediği memleketinden görüntü istemesi üzerine bu istediğini yerine getiren Muhammet Uludüz, o karelerinden dolayı ünlendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında Uludüz de şaşkınlığını gizleyemedi.

EMEKLİ ÖĞRETMENİN MEMLEKET HASRETİYLE BAŞLADI



Sınıf öğretmenliği yapan Uludüz, hobi olarak yaptığı video kurgulama ve fotoğrafçılık sayesinde bir anda sosyal medyanın en çok merak edilen ismi oldu. Zamanla bu alana yönelen Uludüz, kentin yüksek kesimlere çıkıp drone ile kayıt almaya başladı. Daha sonra yaşanan hayvan göçlerinden dolayı bu hobisinden uzaklaştı ta ki yatağa bağımlı halde yaşayan Emine Ersoy'un kendisinden yayla görüntüsü istemesine kadar.

4 MEVSİMİ KAYIT ALTINA ALIYOR

Ersoy'un bu istediğinden etkilenen Uludüz, 4 mevsim farklı açılardan yaylaları drone ile görüntüledi. Ve bunları sosyal medyadan yayınladı. Bu görüntüler hem yurt içinde hem yurt dışında ilgi görmeye başladı. Gurbetçilerin de sıla özlemini gideren Uludüz, bu zamana kadar çektiği görüntüleri iş yerinde değerlendirme kararı aldı.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Yaşadığı şehrin doğal güzelliklerini kayda alıp yayınlayan Uludüz, 4 yıldır bunu hobi olarak yaptığını ifade etti. Eşinin de kendisine destek verdiğini belirten Uludüz, "Doğa ile iç içe olmayı sevdiğim için bu işle uğraşıyorum. Görüntüler yayınlanınca yurt içi ve yurt dışından yazanlar, çekim yaptığım yerleri merak edip soranlar oluyor." dedi.

BİR ANDAN ÜNLÜ OLDU

Meslektaşı Emine Ersoy'un kendisinden görüntü istemesinden çok etkilendiğini de ifade eden Uludüz, "Aslında bu işi yapmayı bırakacaktım. Fakat köyümüzde hasta ve yaşlı bir öğretmen ablamız var. Bana, 'her gün senin görüntü atmanı bekliyorum, ben oralara gidemiyorum, o yüzden senin paylaşmanı bekliyorum' dedi. Kendisi yatalak olduğu için bir yere gidemiyor. Hocamızın benden sürekli görüntü beklemesi beni çok etkiledi." diye konuştu.