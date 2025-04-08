2019'un ocak ayında İngiltere'de sosyal medya danışmanı olarak çalışan Sam Wall, Premier Lig kulüplerinden birinde düzenlenen bir iş ağı etkinliğinde çekilen fotoğrafı Facebook'ta paylaştı. Üç kişinin yer aldığı filtreli ve "barış", "sevgi", "birlik" gibi çıkartmalarla süslenmiş bu masum görünen kare, aslında yıllar sürecek bir saplantının fitilini ateşlemişti...

Fotoğraftaki erkeklerden biri olan Brad Burton, etkinliğin konuşmacılarından biriydi. Wall'un fotoğraf çektirmek istediği kişi de oydu. Ancak bu 30 saniyelik karşılaşma, Brad Burton'ın yıllar süren bir tacize maruz kalmasına neden oldu...

Sam Wall, Burton'ın kendisini tehdit ettiğini, camlarını kırdığını, lastiklerini patlattığını ve hatta kedisini zehirlediğini iddia ederek sosyal medya üzerinden bir karalama kampanyası başlattı. Instagram, Twitter, Facebook ve LinkedIn'de toplamda 30 binden fazla takipçisi olan Wall'un paylaşımları kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

"İTİBARIM YERLE BİR EDİLDİ, HAYATIM MAHVOLDU"

52 yaşındaki Brad Burton, yaşadığı kabusu Daily Mail'e şöyle anlattı: "Hayatımın en karanlık dönemlerinden geçtim... Ailem; işim, her şeyim bu süreçten etkilendi. İtibarım yerle bir edildi."

Wall sadece Brad değil, başka bir iş kadını olan Naomi Timperley'i de hedef aldı. Timperley de Wall'u sadece iki etkinlikte uzaktan görmüştü. Ancak kısa süre içinde o da benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldı...

Geçen yıl Wall; Brad Burton ve Naomi Timperley'e karşı yürüttüğü dijital taciz nedeniyle mahkemeye çıkarıldı. Sahte mesajlar göndermek ve taciz suçlamalarını kabul etti ancak ceza duruşması ertelendi; zira avukatları, Wall'un ciddi psikolojik rahatsızlıkları olduğunu iddia eden bir psikiyatri raporu sundu...

ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYİ DAHA HEDEFİNE KOYMUŞ

Burton ve Timperley dışında bir diğer mağdur da pazarlama danışmanı Justine Wright. Wall ile 10 yıl önce kısa süreliğine çalışan Wright, "Neden ben?" diye soruyor... Wall'un geçmişte yaşanan bu kısa etkileşimleri yıllar sonra karalama kampanyasına çevirmesi üç kurbanı da dehşete düşürdü.

ÜÇ FARKLI İNSANIN HAYATI ALTÜST OLDU

Sam Wall'un yalnızca 30 saniyelik bir karşılaşmayla başlayan takıntısı; üç farklı insanın hayatını altüst etti, işlerini mahvetti ve ruh sağlıklarını ciddi şekilde sarstı. Üstelik 'marifetleri' hala sosyal medya platformlarında açıkça görülebiliyor...

Wall'un ceza duruşması gelecek aylarda yapılacak. Mağdurlar ise hala diken üstünde yaşamaya devam ediyor...