Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 grupta 6 maç oynandı. L Grubu'nda ilk hafta oynanan maçta Çekya, Faroe Adaları'nı 85. dakikada bulduğu golle mağlup etti. 

Rahat bir galibiyet alması beklenen Çekya'nın oldukça zorlandığı maçta Patrik Schick, attığı gollerle takımını kabustan uyandırdı. 25. dakikada Patrik Schick'in gölüyle öne geçen Çekya, 83. dakikada Gunnar Vatnhamar'ın golüne engel olamadı. Yaşadığı şoku çabuk atlatan Çekya, yine Patrik Schick'in 85. dakikada ağları havalandırmasıyla galibiyete uzandı.

Bu sonucun ardından Çekya gruba galibiyetle, Faroe Adaları mağlubiyetle başladı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

I Grubu

Moldova 0-5 Norveç

İsrail 2-1 Estonya

J Grubu

Lihtenştayn 0-3 Kuzey Makedonya

Galler 3-1 Kazakistan

L Grubu

Karadağ 3-1 Cebelitarık

Çekya 2-1 Faroe Adaları