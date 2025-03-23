Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 grupta 6 maç oynandı. L Grubu'nda ilk hafta oynanan maçta Çekya, Faroe Adaları'nı 85. dakikada bulduğu golle mağlup etti.
Rahat bir galibiyet alması beklenen Çekya'nın oldukça zorlandığı maçta Patrik Schick, attığı gollerle takımını kabustan uyandırdı. 25. dakikada Patrik Schick'in gölüyle öne geçen Çekya, 83. dakikada Gunnar Vatnhamar'ın golüne engel olamadı. Yaşadığı şoku çabuk atlatan Çekya, yine Patrik Schick'in 85. dakikada ağları havalandırmasıyla galibiyete uzandı.
Bu sonucun ardından Çekya gruba galibiyetle, Faroe Adaları mağlubiyetle başladı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
I Grubu
Moldova 0-5 Norveç
İsrail 2-1 Estonya
J Grubu
Lihtenştayn 0-3 Kuzey Makedonya
Galler 3-1 Kazakistan
L Grubu
Karadağ 3-1 Cebelitarık
Çekya 2-1 Faroe Adaları