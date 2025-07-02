TBMM Genel Kurulu'nda İklim Kanun teklifinin görüşmelerinin görüşüldüğü esnada dikkat çeken bir an yaşandı.

Muhalefet partilerinin sık sık yoklama ve yeter sayı istemesine rağmen AKP'li milletvekillerinin salonda bulunmaması nedeniyle 15'er dakikalık aralar verildi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, AKP milletvekillerine sitem etti.

'BURAYA GİR ÇIK BİZ YORULDUK'

Adan, yoklama sonrası salondan çıkan AKP vekillerine dönerek, "Ya nereye gidiyorsunuz arkadaş, gitmeyin ya. 15 dakikada bir ara veriliyor. Ayıp ya. Buraya gire çıka biz yorulduk, yapmayın ya. Değerli milletvekilleri muhalefet grup başkanvekilleri zaman zaman karar yeter ve toplantı yeter sayısı isteyeceklerini söylediler. Dolayısıyla olayları takip edelim. Elbette işiniz vardır dışarıda ama bu teklifi tamamlayalım. Mutlaka bir işleri vardır ama bu konuda hassasiyet göstersinler" uyarısında bulundu.