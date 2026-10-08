TBMM Genel Kurulu'nda fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve yatırımcıların mağduriyetine ilişkin tartışmalar gündeme geldi.

Oturumu yöneten MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan da tartışmalar sırasında yaptığı konuşmada sert sözler kullandı.

Adan, "Hırsız, arsız kim varsa, bu milletin parasını kim çalmışsa, kim çalınmasına vesile olmuşsa şerefsizdir, adidir, namussuzdur" ifadelerini kullandı.

KOMİSYON ÇAĞRISI DA YAPILDI

Genel Kurul'daki görüşmelerde, sermaye piyasalarındaki fon krizine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması çağrısı da gündeme geldi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konuya ilişkin soruşturmanın yargı tarafından sürdürüldüğünü belirterek, haksız kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

Akbaşoğlu ayrıca, Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 43 bin vatandaşın ödemelerinin yapıldığını ve Devlet Denetleme Kurulu'nun konuyu tüm boyutlarıyla incelediğini ifade etti.