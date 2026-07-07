Çorum'da belediye tarafından organize edilen yaz okulu şenliği, Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, çocuklar ve aileleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Gecenin sonunda, Celal Karatüre, "Kabe’de Hacılar" ilahisiyle birlikte birçok ilahi seslendirdi.

ORKESTRASI DİKKAT ÇEKTİ

Geçmişte sokak aralarında, amatör imkanlarla çektiği videolarla tanınan Karatüre'nin, Çorum'daki konsere arkasında güçlü ve büyütülmüş bir sahne orkestrasıyla çıkması gecenin en çok konuşulan detayı oldu.

SEMAH GÖSTERİSİ DE EŞLİK ETTİ

Öte yandan, Celal Karatüre'nin sahne performansındaki değişim de dikkat çekti. Daha önce sınırlı sayıda müzisyenle sahne alan sanatçının bu kez orkestrasını genişlettiği görüldü. Sadece bir grup arkadaşıyla, sokak aralarında video çekerek ilahisini seslendiren Karatüre'nin konserinde semah gösterilerine de yer verilmesi gözlerden kaçmadı.