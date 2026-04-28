“Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisiyle sosyal medyada viral olan Celal Karatüre, katıldığı bir etkinlikte geniş güvenlik önlemleriyle korundu. Çevik kuvvet ekiplerinin adeta etten bir duvar oluşturduğu Karatüre, halkı selamlayarak yürüdü. KORUMAK POLİSİN GÖREVİ MİYDİ? Karatüre’nin konser vermek için gittiği Mersin'de adeta bir toplum elçisi olarak yürütüldüğü; güvenlik çemberiyle çevrildiği anlar 'Celal Karatüre'yi korumak polisin görevi mi?' dedirtti. TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ YAĞDI Seslendirdiği ilahiyle kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Karatüre, Instagram’da 2 milyonu aşkın takipçiye ulaştı. Cami konserleriyle, sokak görüntüleriyle sık sık gündem olan Karatüre'ye polis kalkanı oluşturulmasına tepki üstüne tepki yağdı.

