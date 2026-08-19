Edremit Belediyesi tarafından "Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap" temasıyla düzenlenen 8'inci Edremit Kitap Fuarı, Altınkum Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı. Fuar programı dâhilinde, Fuar Koordinatörü Sinan Karahan'ın moderatörlüğünde "Yerelden İktidara" başlıklı bir panel düzenlendi. Panele Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer katılarak kent sosyolojisi ve yerel yönetim deneyimlerine dair açıklamalarda bulundu. SAHNEYE ÇIKIP KOLUNDAKİ SAATİ İŞARET ETTİ Panelin son bölümünde konuşma sürelerinin aşılması üzerine fuarın onur konuğu jeolog Prof. Dr. Celal Şengör devreye girdi. Panelin ardından kendi söyleşisi bulunan Şengör, Ahmet Özer konuşmasını sürdürürken sahneye yöneldi. Özer'in yanında bir süre hands-behind-back durarak bekleyen Şengör, daha sonra kolundaki saati göstererek "Süre doldu" uyarısını yaptı. MÜDAHALENİN ARDINDAN SÖYLEŞİ PROGRAMINA GEÇİLDİ Şengör'ün müdahalesinin ardından Ahmet Özer konuşmasını kısa süre içinde bitirerek sahneden ayrıldı. Panelin sona ermesiyle birlikte organizasyon takvimi doğrultusunda Celal Şengör'ün "İlber Hoca ile Hatıralar" başlıklı söyleşisine geçildi.

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