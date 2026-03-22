Alanında dünyanın en saygın profesörleri arasında gösterilen Celal Şengör, aynı zamanda entelektüel kişiliği ve sıra dışı açıklamaları ile tanınıyor. 

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki görevinden emekli olan 70 yaşındaki Şengör, takipçilerine verdiği seyahat uyarısında mutlaka görülmesi gereken 8 ülke ve şehri sıraladı. 

İşte Şengör'e göre ölmeden önce görülmesi gereken 8 şehir:

Londra — İngiltere  
Paris — Fransa  
Roma — İtalya  
Madrid — İspanya  
Viyana — Avusturya
Prag — Çekya  
St. Petersburg —Rusya  
Pekin — Çin