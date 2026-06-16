Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan bir videoda "Neden Türkiye'de yaşıyorsunuz?" sorusuna yanıt vermişti. Şengör, ülkenin kültürel zenginliklerine dikkat çekmiş ve gittiği favori köftecinin adını paylaşmıştı.
Şengör'ün yere göğe sığdıramadığı o köfteciyle ilgili aldığı son haber, ünlü profesörü adeta hüsrana uğrattı.
YIKILACAĞINI ÖĞRENDİ
Sık sık gittiği ve lezzetine hayran kaldığı köfteci dükkanını yeniden ziyaret eden Şengör, mekanın yıkılacağını öğrendi. Belediye tarafından alınan bu kararın gerekçesinin binanın can güvenliği açısından risk taşıması olduğunu duyan Şengör, büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Celal Şengör ile dükkan çalışanı arasında geçen diyalog kameralara yansıdı.
Türkiye'de yaşama sebeplerinden biri olarak gösterdiği favori lezzet durağının yıkılacağını öğrenen Şengör'ün verdiği tepki, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.