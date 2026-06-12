Yazarımız emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, AKP’li Mehmet Ali Çelebi’nin emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’u hedef göstermesini eleştirdi. Babüroğlu, “Emekli bir askerin kendisinden yaşça büyük emekli bir üstüne, komutanına böyle bir dille hitap etmesi utanılacak bir durum. Askeri terbiye vardı ve olgunlaşmanın bir ölçüsüydü. Çürüme tahmin edilenden çok daha üst düzeyde. Yazık...” dedi.



'KARAKTER DERSİ'



CHP’den AKP’ye katılan Milletvekili Çelebi, Yavuz’un kendisi hakkındaki ifadelerine şu sözlerle yanıt verdi: ‘’Tele1 paşası Ahmet Yavuz denen adam! Yine benim adım üzerinden sağa sola sinyal vermiş. Kumpas davalarında yatan, askeri casusluk sanıklarına siz ayrı balyoz ayrı diyen adam çıkmış adaletten ve doğruluktan bahsediyor. Cumhurbaşkanımızın yanında yer almak için kendisine yazdığın mektubu ne çabuk unuttun! Bu adam çıkmış karakter dersi vermeye kalkıyor!’’ dedi.

YAVUZ NE DEMİŞTİ? Yavuz, Çelebi’ye yönelik şu ifadeleri kullanmıştı: ‘’Türkiye karakter testinden geçiyor. Ya şu Mehmet Ali Çelebi dediğiniz adam, 2017’de beni telefonla aradı. Dedi ki: “Komutanım bu anayasa geçerse Türkiye mahvolur” dedi. Ne oldu? Şimdi söylediğini bıraktı, gitti AK Parti’ye ve yani bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni savunuyor.’’

Ahmet Yavuz emekli tümgeneraldi. Rütbesi Çelebi’den 7 derece daha yüksekti.