AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Temmuz Cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını yönündeki açıklamasına ilişkin "Silah bırakmanın gerçekleşmesi halinde Cumhurbaşkanımız, kamp açılışında geleneksel olarak yaptığı konuşmayla bu gelinen noktaya ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Bu kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak." dedi.

AKP'li Ömer Çelik, katıldığı canlı bir yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumartesi yapacağı açıklamaya ilişkin soruya Çelik, "Kapsamlı bir kamp hazırlığı yapıldı. Hemen hemen bütün konular yani bu iç politikaya ve dış politikaya dahil bütün konular ele alınacak. Silah bırakmanın gerçekleşmesi halinde Cumhurbaşkanımız, kamp açılışında geleneksel olarak yaptığı konuşmayla bu gelinen noktaya ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Bu kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak." ifadelerini kullandı.

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kendisine yönelik yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

- Bizim cumhuriyet, demokrasi konusunda görüşlerimiz son derece açık. Bunu defalarca çeşitli vesilelerle açıkladık. Bizim parti programımızda, tüzüğümüzde net biçimde yazmışız. Beraber siyaset yaptığımız birisi yanlış bir ifade kullandığında, parti programımız, tüzüğümüz açısından kabul edilmeyeceği görüşümüzü biz ifade ediyoruz. Cumhuriyete karşı yapılmış her darbenin arkasında olmuş parti Atatürk'ün vasiyetiyle kavgalı olan parti gelmiş bize not vermeye kalkıyor.​​