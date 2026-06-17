CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, il başkanlığında açıklama yaptı. Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi mahkeme kararlarıyla dizayn edilemez. Buraya geçen yıl sekiz Eylül günü bir mahkeme kararının arkasına saklanarak, beş bin polisin arkasına saklanarak geldiler. Gençlerin suratına biber gazı sıktılar. Çocuk, kadınları yerlerde sürüklediler ve beş bin polisle bu binanın içerisine girdiler. Sonra geçtiğimiz ay genel merkeze plastik mermilerle, gaz bombalarıyla girdiler” dedi.

‘PARTİ TEAMÜLLERİNİ YOK SAYIYORLAR’

Çelik sözlerinin devamında, “Şimdi mahkeme kararlarının arkasına saklanarak parti teamüllerini yok sayanlar, saray ittifakının bir parçası olarak bütün uygulamalarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni geriletmeye çalışıyorlar. İstiyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi belli bir oranın partisi olsun, yüzde yirmilerin partisi olsun, yirmi beşlerin partisi olsun. Bir iktidar iddiası ortaya koymasın. Bir başka boyut. Kadın ve gençlik kolları. Şimdi Kadın Kolu Genel Başkanını görevden aldık diye bir açıklama. Gençlik Kolu Genel Başkanını görevden aldık diye bir açıklama. Şimdi kurultaya... Otuz sekizinci kurultay, İstanbul Kongresi'ne, otuz sekizinci kongre üzerinden bir dava açıldı. Yürüyen mahkeme süreçlerinden falan bahsediyorlar. Tamamen siyasallaşmış yargının aldığı kararlardır” ifadelerini kullandı.

‘KADIN KOLLARIYLA, GENÇLİK KOLLARIYLA NE ALAKASI VAR?’

Çelik sözlerini, “Çok sayıda dava açıldı, hepsi reddedildi. En sonunda mumla arayarak İstanbul'da bir kırk beşinci Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara'da bir Bölge Adliye Mahkemesi buldular. Bu kararları çıkarttırdılar. Ancak kadın kolları, gençlik kolları ana kademeden bağımsız ilçe kongrelerini, il kongrelerini ve kurultaylarını yapıyor. Ana kademenin bütün süreçlerinden bağımsız olarak gençlik kolu ve kadın kolu kongreleri gerçekleşiyor. Hadi bir siyasallaşmış yargının mahkeme kararlarıyla birtakım yaptırımlar uyguladığınızı iddia ediyorsunuz. Peki Gençlik Kolları, Kadın Kolları ile ne alakası var? Otuz sekizinci kurultayın, otuz sekizinci İstanbul'da il kongresinin? Kendi kurullarıyla seçile seçile gelmiş arkadaşlarımız” ifadeleriyle sonlandırdı.