Odunpazarı ilçesindeki bir eve giren şüpheliler S.D. ve İ.N.O. içerde bulunan çelik kasayı açıp, 5 Cumhuriyet altını, 105 bin lira nakit para ve tableti alıp kaçtı. İhbar üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin araştırmasında, kimlikleri tespit edilen S.D. ve İ.N.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin S.D.’nin ‘Hırsızlık’ suçundan aranmasının bulunduğu, İ.N.O.’nun ise 2 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.