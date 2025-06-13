İki dalga halinde 150 füze fırlatan İran, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kere vurdu ve görüntülere göre en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryasını imha etti.

Bunun yanında birçok sivil bina, konut ve işyeri de büyük hasar gördü. İsrail halkı bomba sığınaklarına kaçmak zorunda kaldı. Bazı İsrailliler ise evlerinden Demir Kubbe ve İran füzelerinin dansını çekti.

Ancak İsrail’in en büyük gurur kaynaklarından biri olan Demir Kubbe, İran füzelerini durdurmaya yetmedi. Daha önceki İran saldırılarında, 300’er füzeye karşı daha başarılı savunma yapan Demir Kubbe, bu kez delik deşik oldu.

KALKANI DELEN HİPERSONİK FÜZELER

Bunun sebebi ise henüz gizemini korusa da, en önemli sebebin İran’ın bu kez çok daha fazla hipersonik füze kullanması olduğu belirtiliyor.

İran, bu saldırıda çoğunlukla saatte 1000 kilometre hıza çıkabilen ve buna rağmen üstün manevra kabiliyetine sahip olan Fettah-1 ve Fettah-2 hipersonik füzelerini kullandı.

Görüntülerde Demir Kubbe füzelerinin etrafında dönen İran füzelerinin, hedeflere hızla düştüğü görüldü.

Bunun yanında İsrail’in Demir Kubbe’si dost ateşi de açmış oldu. Zira Demir Kubbe’den düşen savunma füzesi parçalarının bir kısmı Tel Aviv’e düşerek tahribat yarattı.

Demir Kubbe bataryalarının aldığı hasar henüz bilinmiyor. Ancak Tel Aviv, İran füzelerinin isabetiyle gerçek bir savaş alanına dönüştü.