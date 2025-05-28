Kurban Bayramı yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında ve Kıbrıs'ta sahne alacak ünlü isimlerin kaşeleri üzerine çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Geçen günlerde bayramda hangi şarkıcının ne kadar kazanacağı şöyle açıklanmıştı:

Gülşen 10 milyon TL, Tarkan 1 milyon dolar, Hadise 5 milyon TL, Özcan Deniz 6.2 milyon TL, Derya Bedavacı 6 milyon TL.

Bu rakamlarla ilgili olarak şarkıcılardan henüz bir açıklama gelmedi ama Çelik Erişçi iddiaları ti'ye aldı.

"BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEY KALDI MI?"

Instagram hesabından para sayarken çekilen görüntülerini paylaşan Çelik "Bayramda 500 bin dolarlık sahne anlaşması yaptık. Oh be çatır çatır yiyelim şunları... 'Parayla imanın kimde olduğu bilinmez' demiş atalarımız ama ne hikmetse bizim arkadaşların sahne ücretlerini bütün ülke biliyor. Eee imanın kimde olduğunu da biliyoruz. Bilmediğimiz bir şey kaldı mı sahi? Yapılan bir araştırmaya göre yatmadan önce para saymak ruhu rahatlatıyor ve huzur veriyormuş, uykuya dalmayı kolaylaştırıyormuş. Ben de sizin için güzel rüyalara vesile olayım dedim" ifadelerini kullandı.