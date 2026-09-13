Son yıllarda müstakil ve modern ev yapımında geleneksel çatı malzemelerinin yerini EPDM membran almaya başladı. KB.pl sitesinin derlediği bilgilere göre, bu yeni nesil malzemenin öne çıkan özellikleri ve kullanım alanları şöyle:

PRATİK BİR ŞEKİLDE ZEMİNE SABİTLENİYOR

Etilen-propilen-dien monomer tabanlı sentetik bir kauçuk olan EPDM membran; yapısında stabilizerler, kükürt, yağ ve kurum barındırıyor. Çeşitli kalınlık alternatifleriyle üretilen malzemenin en çok tercih edilen türünü 1,14 mm kalınlığındaki modeller oluşturuyor.

Ürün, açık alev uygulamasına gerek kalmaksızın özel yapıştırıcılar veya farklı birleştirme yöntemleriyle monte edilebiliyor.

KULLANIM ALANLARI

EPDM membran, ağırlıklı olarak düz ve düşük eğimli çatılarda su yalıtım katmanı olarak uygulanarak binaları yağmur, kar ve nemden koruyor. Bitki köklerine karşı gösterdiği direnç nedeniyle yeşil çatı ve teras uygulamalarında da değerlendirilen malzemenin montajında, taşıyıcı taşıma kapasitesinin dikkate alınması gerekiyor.

Ürün ayrıca su ve canlı organizmalar için zararsız yapısı sayesinde bahçe havuzları ile dekoratif göletlerde yalıtım amacıyla tercih ediliyor.

DEZAVANTAJLARI VAR

Görsel açıdan estetik bulunmaması sebebiyle eleştirilen EPDM membranın koyu renkli modelleri sıcak havalarda ısınma yapabiliyor; açık renkli seçenekleri ise daha yüksek maliyetle sunuluyor. Keskin cisimler, ağaç dalları veya çatıdaki çalışmalar sırasında zarar görebilme riski bulunan malzemenin montaj ve bakım süreçlerinde dikkatli hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.