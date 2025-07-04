İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan hâlâ müdahale edilirken Çeşme'deki yangın ise kontrol altına alındı.

Yangınlar Türkiye'nin yüreğini yakarken şarkıcı Çelik yangın bölgesine gitti, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

"SAHAYA GELMEYİ TERCİH ETTİM"

Soluğu Ödemiş'te alan Çelik, "Ekran başında çaresiz durmak veya sosyal mecralardan laf yarıştırmaktansa sahaya gelmeyi seçtim. Arazi aracımla gerekirse su gerekirse hasta taşırım" dedi.

Buca ve Çeşme'ye de gideceğini ifade eden şarkıcı, "Gece yola çıktık ve Ödemiş'e geldik. Hiç ne yapacağımı bilmiyorum. Birine su mu veririz, hastaneye mi götürürüz? Nasıl destek oluruz?" diye konuştu.

Çelik Erişçi ayrıca yaşanan orman yangını felaketi nedeniyle yeni şarkısının klibinin yayın tarihini ertelediğini duyurdu:

"Yaşadığımız yangın felaketi sebebiyle uzun süredir emek verdiğimiz yeni şarkımızın klip yayınını erteleme kararı aldım. Dijital platformlar global olarak yönetildiğinden ve planlamaları aylar öncesinden başladığından dolayı yayına müdahale edemedik. Kadere Bak... Ülkece içimizin yandığı, canların yandığı, vatan topraklarımızın, doğamızın, ormanlarımızın ve canlılarımızın büyük zarar gördüğü acılı bir dönemdeyiz. Yurdumuzun dört bir yanından gelen yangın haberleri hepimizi derinden sarsarken, planladığımız bu özel akşam mateme dönüştü.İnsanlarımıza, hayvanlarımıza, doğamıza gelen zararın bir an evvel sona ermesi için dua ediyorum. Yüce Allah yardımcımız olsun. Mücadeleye destek veren gönüllüler arasında yerimi almak üzere ekibim ve aracım ile derhal İzmir'e yola çıkıyorum. Sevgiler, Çelik."